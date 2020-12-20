中美科技戰：內地5G建設已超美 下一步是推動壯大應用

中國在5G建設規模已超過美國，下一步是推動5G應用生態圈壯大和活躍起來，務求盡快不斷生財研發更尖端的通訊技術，難怪中國信息通訊研究院表明，之後2至3年是內地5G產業發展的關鍵期。

與此同時，內地流傳中電信和聯通的2021年「共建共享」策略，大意是除了共享彼此手上3.5GHz頻段共建5G網絡，連4G網絡也要「共建共享」，進一步節省資源，即日後新增的4G基站一起規劃，並推進覆蓋互補，把一些「低業務量(的)小區合併」。

聯通5G共建共享工作組組長苗守野稱，該公司將是全球首批實現5G獨立組網(不與4G共用骨幹網絡)商用的電訊商，下年又會在全國實現5G切片商用。切片乃滿足某客戶特定網絡性能需要的5G關鍵應用技術。

不過，苗氏認為，5G的技術挑戰還有終端設備耗電和發熱問題、基站設備能源消耗高加重網絡營運成本，而且殺手級消費者應用、面向企業的商業模式尚待探索。

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