新股專輯：稻草熊娛樂通過聯交所上市聆訊

中國劇集製片商及發行商稻草熊娛樂集團已通過聯交所上市聆訊，招商國際及中信建投國際為聯席保薦人。消息指，公司預期明年初招股。

該公司2020年上半年錄得盈利5,412.8萬元人民幣(下同)，按年增長43.19%，若撇除金融負債的公平值變動以及非營運一次性開支，經調整純利為7,208.1萬元，按年上升71.1%；收入按年減少10.48%至5.79億元。

集資所得將用於劇集製作；潛在投資或併購；營運資金及一般企業用途。

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