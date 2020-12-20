和碩上海昌碩廠傳爆發勞資糾紛

代工大廠和碩上海昌碩廠傳出爆發勞資糾紛，據了解，是由於廠區調整產能，不同廠區員工相互支援，不過薪資條件、返費等條件未溝通清楚，導致上千名臨時工要求員工求職補貼。

內媒報導，和碩上海浦東廠門口聚集上千名臨時工要求員工求職補貼，數名保安和安勤人員在工廠門口排列成人牆，據了解，由於昌碩部分員工將轉調同集團的世碩，不過在薪資條件、返費等條件未溝通清楚，導致派遣員工出面抗議。

對此，上海昌碩發出公告指出，因應集團產能策略性調整，世碩需增加產線且會正常安排加班，昌碩加班時數下修，並在合理範圍內增加員工加班機會、提升收入，故公司特別安排世碩支援方案。

據悉，上海昌碩廠訂單不足以支撐多名員工，且世碩員工可相互支援，並提出加班，若不願加班、支援者，也不會被裁。

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