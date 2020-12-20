二手冇好轉！屯門連錄劈價成交

新居屋向隅客回流二手市，帶動屯門樓市氣氛。祥益林英傑稱，區內睇樓量增加，部分買家加快入市，其中瓏門6座低層連平台單位，實用面積463方呎，9月開價780萬港元，有剛售出居屋單位換樓客，獲減60萬元，即以720萬元購入，呎價15,551元。

同區豐景園1座高層5室，實用面積340方呎，以520萬元放售，亦剛減至475萬元成交，呎價13,971元。

該行黃文樂另稱，同區盈豐園2座高層A室，實用面積390方呎，曾叫價480萬元放盤，近日已減至468萬元，務求盡早放出單位去換樓，近日再降價至448萬元易手，呎價11,487元。

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