【悲情樓市】藍籌屋苑買賣周挫5成　部分業主減價求沽

疫情仍未受控，二手市場交投回落。中原指出，10大藍籌屋苑過去周六、日期間，合共僅錄11宗買賣，按周急跌50%，當中鰂魚涌太古城及將軍澳新都城等指標項目期內亦「捧蛋」。

同期荔枝角美孚新邨錄3宗買賣最多，有投資者出售「間房」單位套現。消息透露，單位為1期百老滙街17號中層戶，原先由收租客持有，已間作4個房間出租，剛以580萬元易手。美聯吳志輝另稱，同屋苑7期萬事達廣場9號低層連平台戶，減價180萬元，售2,400萬元，呎價18,547元，創屋苑新高。

●慧景軒553萬沽 料創兩年低

市況轉靜，各區業主續劈價。消息稱，天水圍慧景軒1座極低層單位，實用面積518方呎，9月開價610萬元，傳減價至553萬元售出，做價創屋苑約兩年新低，呎價10,676元。

中原林恩信指，近期疫情嚴重，加上新年將至，部分業主為求盡快沽貨擴闊議幅，荃灣樂悠居高層22室，實用面積435方呎，累減70萬元，以680萬元沽，呎價15,632元。

【富亨邨法院令單位160萬開拍】

本周有多個另類上車盤推出市場拍賣，包括兩個法院令公屋單位，當中大埔富亨邨亨翠樓高層17室單位，未補價第二市場開價僅160萬元，較市值低達48%。

忠誠拍賣本周三將推出13項物業，其中上述單位實用面積約485方呎，每方呎開價約3,299元。據房委會資料，11月份同屋邨一個高層面積相同單位，以310萬元售出，呎價約6,392元。

另一個是青衣長安邨安洋樓低層19號室，同樣是法院令單位，實用面積約443方呎，第二市場開價220萬元，呎價僅約4,966元。區內地產代理表示，該項目向來受區內分支家庭客追捧，尤其大面積單位。以是次推出拍賣單位為例，未補地價市值約280萬至300萬元。

而該屋邨安湄樓中層25室，上月未補價市場賣280萬元，單位面積相同，呎價約6,321元。目前同間隔高層放盤，叫價介乎330萬至350萬元。

●太安樓開價低估值22%

私人住宅方面，西灣河太安樓低層11號室，由遺產承辦人推出拍賣，開價320萬元，較網上銀行初步估值低約88萬元或約22%。該單位實用面積約352方呎，每方呎開拍價約9,091元。

而大埔翠屏花園一個B座中層3號室法院令單位，並且未能提供樓契，實用面積約262方呎，拍賣開價375萬元，較估價低約44萬元或逾10%。

至於元朗錫降村29號全幢村屋銀主盤，本月初曾開價605萬元推拍，最新減至550萬元翻拍，減幅約9%。該項物業由地下至3樓共4層，總樓面約1,441方呎，即呎價約3,817元。

【港島甲廈空置率惡化】

香港經濟持續低迷，核心區指標商廈亦受壓。代理行一份報告指出，11月份港島區整體甲級寫字樓空置率再升約0.74個百分點至約9.11%，其中以灣仔區升幅最大，為空置最嚴重地區。

●灣仔最重災 升穿一成

根據中原(工商舖)資料顯示，港島5大商業核心區中，銅鑼灣、灣仔、中環及上環的甲廈空置率皆按月上升，當中最重災的灣仔區，空置率較去年11月僅約5.72%飆至10.38%，大升約4.66個百分點。

近日有矚目商業地王推出招標的中環區，上月空置數字約7.8%，按月升約0.93個百分點，按年則升約4.37個百分點。鄰近的上環區甲廈空置則達約8.32%，按月及按年分別升約0.78及3.88個百分點。而空置唯一出現改善的金鐘區，上月錄約9.7%，按月跌約0.04個百分點，較去年同期仍高出約4.59個百分點。

該行寫字樓部董事陳雁樓稱，11月份本港確診數字急升，經濟活動被迫煞停，但第一批疫苗即將到港，屆時經濟活動料可以逐步復甦，而中環商業地明年招標結果亦將成為新指標。

此外，根據美聯工商舖資料，11月份整體工廈物業售價按月跌0.8%，連跌4個月，較去年高位累跌9.7%。

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