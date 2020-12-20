全球「芯」慌！多項產品延期交付潮恐持續兩年

內地媒體分析，全球晶片短缺狀況已從汽車行業蔓延到智能手機和其他電子設備，業內預計，這可能導致產品交付延遲情況持續1至2年。

其中，福士汽車已表示，由於半導體供應鏈緊張的問題將持續，將調整中國、北美和歐洲工廠的生產。上周末，松下、萬里達等電子產品製造商也警告，面臨一些晶片短缺的問題，正使一些音頻設備和攝像電子產品的生產放緩。

來自日本電子元件供應鏈方面的消息也稱，WiFi和藍牙晶片已開始出現嚴重短缺，預計延遲交付將超過10周。

包括半導體封裝在內的產業鏈產能也都已滿負荷。一位接近長電科技方面的人士透露，包括6層封裝基板等在內的產品產能都已爆滿了，交貨周期出現大幅延遲，如果不是大客戶，交貨期已排到2023年。正常的交貨時間是6周。

研究機構Gartner稱，產生晶片緊缺問題有多種原因，目前看來最主要的影響體現在需求量最大的中端晶片，意味包括5G手機、筆記型電腦和汽車在內的電子元器件的需求可能在短期內得不到滿足。

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