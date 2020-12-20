美股前瞻：今年底「收爐」前料穩　明年始回調

美股三大指數上周五(18日)創新高後倒跌，道指收市跌124點，報30,179點；全周計，道指、標指和納指分別仍升0.4%、1.3%和3.1%。美股本周四(24日)平安夜只有半日市，周五(25日)聖誕節休市，市場續憧憬財政刺激方案和疫苗推動經濟，分析員普遍看好美股年底前表現，明年初才調整。

美股今年在疫情爆發下重創，之後迅速反彈，瑞信美股策略員戈盧布表示，決策者從2008年金融海嘯吸取教訓，今次以採取迅速和強力的行動應對危機，亦意味未來圍繞衰退事件的下行風險減少，股市應可支持較高市盈率。雖然他憂慮美股短期呈現超買，但預料標指明年底可進一步升至4,050點，即較上周五收市有約9.1%上漲空間。

事實上，市場普遍預期疫苗明年將令人們從防疫限制中釋放，經濟亦得以解鎖。聯儲局副主席克拉里達上周五稱，疫苗將惠及經濟強勁反彈，美國可望避免雙底衰退。不過，美國經濟短期仍受疫情惡化影響，近期數據顯示當地就業市場有放慢迹象。

不過，道富環球顧問策略員Quincy Krosby表示，首季一般是全年經濟最弱的一季，預期下次業績期部分企業會發出利淡預測，導致美股明年首季出現5至10%回調。

短期而言，Prudential Financial策略員阿羅內預期，美股今年底前會繼續做好，除非國會未能就刺激方案達成協議，或者疫苗意外地出現負面消息，並關注明年1月5日的喬治亞洲參議院兩個席位最終選舉，若民主黨重新控制參院，可能會引發拋售。不過，就算有拋售潮，他也預期只會短暫，因市場之後可能憧憬民主黨推出更大規模的刺激方案。

此外，疫情期間表現落後的銀行迎來利好消息。聯儲局上周五公布次輪壓力測試結果顯示，大型銀行有能力抵禦疫情衝擊，為業界回購股份開綠燈，但最少明年首季會限制金額，亦會繼續限制派息。摩根大通隨即宣布可能明年首季起回購300億美元股份，花旗亦稱可能重啟回購。

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