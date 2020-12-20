山頂及啟德地料下季推　本財年土地供應難達標

發展局快將公布明年1至3月的季度賣地計劃，由於本財政年度供應嚴重落後，暫僅推出約7,400伙私人房屋土地供應，距離目標尚欠多達5,500伙，估計山頂文輝道及啟德發展區餘下地皮有機會推出。但測量師普遍認為，下一季成功追「夠數」的機會不大，相信全年無望達標。

政府早前已將年度供應目標下調至1.29萬伙，惟暫推單位量僅達標逾57%。據地政總署資料，現時賣地表待推住宅用地只有10幅，預期較大機會推出的土地，包括位於啟德第4E區2號住宅地，為該區暫時最後一幅供應。地皮位處前排，可享全維港海景，佔地約11.79萬方呎，可建總樓面約64.86萬方呎，市場預期每方呎樓面地價約1.59萬元，估值約103.1億元。

●葵涌滾存住宅地或推出

此外，已「一拆二」的山頂文輝道豪宅地，另一部分的第9及11號地盤也有望緊接推出，該地面積約5.45萬方呎，初步推算總樓面約14.5萬方呎，預計樓面呎價約3.5萬元，折合估值約50.7億元。

其餘待推住宅地大部分屬新界地皮，其中葵涌荔崗街住宅地，可建總樓面約24.54萬方呎，為上年度滾存至今，或有機會於來季推出。至於較受關注的古洞北新增土地，包括古洞第24及25區等，推出機會料相對較低。

至於鐵路物業發展方面，只剩下黃竹坑站第6期待推，將提供約800個單位，為整項大型發展的最後一期。由於各類土地來源都不足夠，業界相信短期私宅供應難有改善。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，目前土地供應與年度目標落差太大，賣地表餘下的住宅用地不多，相信達標機會極微。隨着鐵路供應暫時完結，市區重建局亦提供更多資助房屋，私人住屋供應實在不足，政府亦只倚靠明日大嶼等長線方案。

●庫房賣地收益勢少8成

而供出售的土地不足夠，對庫房收益會構成重大影響。由於中環新海濱3號大型商業地已將安排在下一個財年才截標，加上山頂文輝道豪宅地若未能批出，本財政年度最終賣地收益勢按年減少8成。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典則表示，過去數年私人住宅供應主要依靠鐵路上蓋大型發展，但隨着同類供應被消耗，部分私宅用地撥作資助房屋用途，從牌面看來土地較為短缺，若非有足夠發展商補地價或私人發展項目填補，否則本年度供應難望達標。

他相信，未來一、兩年住宅供應難免會持續緊張，政府土地供應將充滿挑戰，過往擔當重要角色的鐵路項目開始無供應，現時要開發土地並不容易，可考慮將現時的配水庫等用途政府土地，重置到岩洞，騰出土地作住宅發展。

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