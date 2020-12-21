東方日報B1：美元命懸一線　恐引爆貨幣戰

就算反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數近期跌破90關，為逾兩年半最殘，市場對其貶值預期不減，更有分析警告，要是美元再跌僅約0.8%，跌勢恐將加速，屆時歐洲及亞洲各地勢要干預匯率以保障出口動力。不過，諸如泰國和南韓央行今年出手捍衞匯價卻徒勞無功，還要冒着被美國財政部列為「匯率操縱國」的風險，處境極之為難，更預示一旦美元再瀉，歐洲及新興市場猶如走投無路，勢必觸發全球貨幣戰！

打從美國聯儲局3月緊急減息，迄今美匯指數已累瀉逾12%，上周五(18日)收報89.92。專門研究外匯的著名機構Sevens Report Research估計，若跌破89.13或再跌0.87%，下個支持位恐是2014年4月的79.78，即下跌空間逾11%。該機構創辦人Tom Essaye警告，若美元續貶，歐洲及英國的央行官員料會進一步討論歐元及英鎊貶值之可能性，因為歐洲整體海外銷售約佔國內生產總值(GDP)45%，不似美國只有僅11%。

另一主要貨幣日圓亦罕見獲一致看好，兌每美元升穿100關幾近是共識，連日資大行也少見地跟隨歐資及美資的觀點唱好日圓，而日圓飆往往會令全球股市深度調整。

投資市場近期行動也趨一致，就是大量沽空美元，掌握世界金融脈絡的美國看似正要實行其貨幣大戰劇本！三菱日聯銀行指出，美國聯儲局及瑞士、英國和日本等國的央行上周先後發布年內最後一份政策決議，全面維持寬鬆貨幣政策力度是共識，意味放水競賽在2021年延續，而由於美元與日圓和瑞郎等實際息差縮窄，市場毋須增持美元保值，屆時美元將承受更大下跌壓力。與此同時，經濟復甦會利好商品貨幣，使美元匯價面臨雙重壓力。

聯儲局數據則顯示，截至上周三止一周，其直接持有的美債按周增加323億美元，增額為7個月單周最高；累計持倉達4.66萬億美元，再創新高，過去40周累計勁增2.13萬億美元。而反映整體貨幣流量的M2(廣義貨幣)於截至12月7日的一周按年大增26%，創1981年有統計以來最高升幅，反映市場上錢多到難以想像，難怪歐元、英鎊兌美元上周皆創2018年以來最高！

瑞銀指，兩年期美債與德債間息差已從2.15厘大降至約0.9厘，看好歐元在明年底升到1.25至1.3美元。凱投宏觀指出，現時美元正重演10年前(2009至2011年)似曾相識的一幕，貶值周期料維持兩年，或使美匯指數跌向80關。

為支持經濟，全球都與聯儲局一樣冀放水壓低匯價強化出口，惟美國財政部上周偏偏公布「匯率操縱國」名單，把瑞士及越南列為操縱國，中日韓、印度等10個經濟體列為「觀察名單」，擺明只許美元放火，不許他幣點燈！

曾擔任總統特朗普經濟幕僚的Joseph Sullivan直言，華府指摘瑞士應減少對非常規貨幣政策的依賴，是「有口話人無口話自己」。惟拜登上場後，要是把某個經濟體移出操縱國名單而事先沒有取得對方讓步，政策就成「無牙老虎」，直言特朗普用貨幣戰給拜登做賀禮！

面對貨幣戰風險，世界黃金協會數據顯示，10月份全球官方黃金儲備淨增22.8噸，扭轉連續兩個月淨沽金的勢頭。

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