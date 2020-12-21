【理財Campus】港股部署撈貨 瞄準6類板塊
2020年12月21日 00:15
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港股明年料反彈，投資者不妨做定功課。
今年即將完結，恒生指數未能收復年初失地，但大部分新經濟股，以及個別舊經濟股依然錄得不俗的升幅。現時市場正憧憬明年全球經濟報復式反彈，資金在新、舊經濟股之間會否再現交替？哪一類板塊將會跑贏大市？投資者不妨做定功課搶佔先機。
【科技股：3大龍頭看俏 適合長線持有】
新經濟股在疫情下仍能錄盈利高速增長，年內股價跑出。香港股票分析師協會副主席郭思治仍然看好新經濟股前景，尤其是龍頭股阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、京東集團(09618)，因相信未來雲端計算、5G、軟件等仍是市場大勢所趨，板塊長遠仍有上升空間。他認為投資者可現價入市，惟切忌短炒急功近利。
晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊認為，科技股中長線前景不俗，現時估值屬合理水平，尤其看好阿里巴巴中長線發展。公司業務多元化，除了電商和金融科技外，還有雲計算為其未來業務增長亮點，預期阿里未來一年股價可升見340至350元。公司預測明年雲計算將會轉虧為盈，估值會有上調空間。明年另一焦點股份為京東集團，公司有鑑於一、二線城市樓價及物價較高，消費壓力亦相對大，旗下應用程式(App)——京喜近年不斷發掘內地三、四線城市的消費潛力。加上公司分拆的京東健康(06618)股價表現出色，未來京東將分拆更多子公司釋放價值，如計劃明年上市的京東物流。保守投資者可在280至300元撈貨，較進取的投資者現價買入亦未嘗不可。
【內需股：李寧毋須減價 純利料贏同業】
近月內地「內循環」政策出台，消息帶動內需板塊。耀才證券研究部副經理譚智樂指，明年上半年市場預期經濟及社交活動重啟，不少小型體育賽事會如期舉行，體育用品股李寧(02331)不需要促銷減價，在基數效應下，其盈利水平將大幅跑贏同業，入市價為45元，料股價半年內可觸及60元。
內地疫情受控，刺激更多人外出消費，譚氏指海底撈(06862)在今年上半年逆市增加不少分店，投資者可觀望明年首季餐廳翻枱率會否上升，料55元可以買入，長線上望70元。
乳製品板塊近10年來的收入穩健，雖然上半年乳製品供應鏈斷裂，但只是短暫影響，龍頭蒙牛乳業(02319)上半年收入為375.33億元人民幣，按年僅跌5.8%，相信下半年收入已有改善，公司近年更積極拓展高端市場，盈利能力增強，更可抵銷原奶價格上升的影響。中線目標價為50元，投資者可在42元入市，38元止蝕。
【航運股：海外需求回暖 吼買中遠海控】
市場正在觀望疫苗推出對市場造成的改變，譚智樂指，投資者明年除了手持新經濟股外，還可以留意舊經濟板塊。
當中，航運行業受第四季宏觀經濟止跌回穩而改善，其中，中遠海控(01919)今年首9個月錄股東應佔溢利38.6億元人民幣，按年增加82.4%。若明年全球經濟回復正常，海外需求繼續推動運力，公司利潤空間非常大。他預料明年可上望9元，惟投資者需留意近期升勢已反映大部分好消息，短期股價或見頂。
另一隻值博率更高的太平洋航運(02343)，股份對波羅的海乾散貨指數的敏感度較高，因其業務以運送鐵礦石及農作物為主，相信明年農作物供應增加，加上航線涉及東南亞地區，公司將更能受惠於《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)所發揮的作用。另外，公司估值較便宜，市帳率不足一倍，預料明年上半年可以追落後。投資者若現時入市，明年上半年目標價睇1.8元水平。
【資源股：商品價格看漲 利好中鋁盈利】
資源類板塊明年亦有亮點。譚智樂指，市場對原材料有大量需求，由於今年供應短缺，未來半年供應將繼續緊張，預料商品價格有一至兩成的升幅，如鋁價對中國鋁業(02600)的盈利影響較大，當鋁價上升，將可顯著提升其盈利，若股價不跌穿2.3元可考慮分注吸納，半年內可升達3.5元，市帳率可重上一倍。
而五礦資源(01208)業務純粹以採銅和礦等原材料為主，當中不涉及貿易，因此明年有機會重上4元高位，最好分段吸納，止蝕位為2.5元。惟投資者需留意資源股屬於「高風險、高潛在回報」的板塊，要提防股價隨時可能調整兩至三成。
【新能源汽車股：受惠國策 比亞迪睇230元】
黃子燊亦看好未來內地新能源汽車行業，因「十四五」政策的轉變，內地未來5年將提高新能源汽車的使用比率至25%，令原本市佔率低的新能源汽車板塊水漲船高。中長線他看好比亞迪股份(01211)，其在國內屬於較早研發新能源汽車的公司，加上「漢」車型的銷量佳，新能源汽車及電池的銷售均比同業出色。公司的刀片電池是改良後的新版磷酸鐵鋰電池，安全度更勝以前，更有機會向其他車廠供貨。
長遠而言，新能源汽車是高增長行業，當比亞迪日後全力打進中高端市場，相信銷量仍不俗，股價有向上的空間，公司近日傳出配股消息後回調，投資者可在180元以下水平入市，預料一年目標價為230元。
【REITs：領展股息率4厘 大摩嗌買】
在經濟復甦的環境下，明年本地收租股業務可回復常態，黃子燊建議投資者可留意房地產投資信託基金(REITs)——領展房產基金(00823)。在美國量寬政策及低息環境下，不少人借錢套息投資，市場人士會傾向選擇息率較高及穩定派息的產品，現時領展股息率約4厘。
他表示，若明年上半年疫苗消息樂觀，會帶動估值再上升，股價明年甚至有望升穿80元。投資者現時可在65至70元之間分注收集，較進取的投資者可現價入市。
大行摩根士丹利近日發表研究報告，預計明年上半年香港零售市場會開始強勁復甦，進入兩年的零售復甦周期，寫字樓租金也會於明年下半年見底回升，把領展的投資評級上調至「增持」，目標價78元，料其可受惠於中產消費轉移至大眾市場的趨勢。
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