【理財Campus】港股部署撈貨　瞄準6類板塊

今年即將完結，恒生指數未能收復年初失地，但大部分新經濟股，以及個別舊經濟股依然錄得不俗的升幅。現時市場正憧憬明年全球經濟報復式反彈，資金在新、舊經濟股之間會否再現交替？哪一類板塊將會跑贏大市？投資者不妨做定功課搶佔先機。

【科技股：3大龍頭看俏 適合長線持有】

【內需股：李寧毋須減價 純利料贏同業】

【航運股：海外需求回暖 吼買中遠海控】

市場正在觀望疫苗推出對市場造成的改變，譚智樂指，投資者明年除了手持新經濟股外，還可以留意舊經濟板塊。

【資源股：商品價格看漲 利好中鋁盈利】

【新能源汽車股：受惠國策 比亞迪睇230元】

長遠而言，新能源汽車是高增長行業，當比亞迪日後全力打進中高端市場，相信銷量仍不俗，股價有向上的空間，公司近日傳出配股消息後回調，投資者可在180元以下水平入市，預料一年目標價為230元。

【REITs：領展股息率4厘 大摩嗌買】

他表示，若明年上半年疫苗消息樂觀，會帶動估值再上升，股價明年甚至有望升穿80元。投資者現時可在65至70元之間分注收集，較進取的投資者可現價入市。

大行摩根士丹利近日發表研究報告，預計明年上半年香港零售市場會開始強勁復甦，進入兩年的零售復甦周期，寫字樓租金也會於明年下半年見底回升，把領展的投資評級上調至「增持」，目標價78元，料其可受惠於中產消費轉移至大眾市場的趨勢。

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