【產經專題】全球產業大「疫」轉

阿里巴巴等多家電商在「雙十一」的銷售創下新高。

在疫情驅使下，全球產業出現了天翻地覆式轉變，很多以往被視為沒有機會或最少要數年時間才能形成的趨勢，一下子就活躍起來！究竟一眾產業最新戰況如何？未來主打的又是甚麼？

【零售：網購熱有增無減 商家謀轉型】

受疫情肆虐，今年全球多國不是實施封鎖措施，就是要求民眾進行社交隔離，帶動目前年終假日的網購熱潮更火熱。

根據麥肯錫發布的一份調查顯示，37%受訪者聲稱有意在今年年終假期增加網購支出，僅有10%擴大實體店消費。這項調查在今年9月進行，接受訪問的消費者有3,500人，遍布於美國、英國、中國、德國與法國。

自從這項調查完成後，疫情又再次捲土重來，導致英國、德國與其他歐洲多國再次實施封鎖措施。因此，麥肯錫預測這些國家的消費者很可能重回網上採購，意味較調查時更進取。該公司又發現，基於安全與不確定性的考慮，今年消費者的網購模式也與往年不同。

麥肯錫指出，在今年的年終假日，許多消費者多轉向高人氣的應用程式與網站進行採購，而且他們多利用網絡下單、實體店取貨的方式來確保購物安全與便利。由於擔心供應鏈可能受到干擾，消費者也傾向提早採購，避免貨品抵達的時間受到延誤。

分析認為，網購已成為主流趨勢，傳統零售商已加大對網上管道的營運，預期明年網購熱潮仍持續，也促使零售業透過投資、收購及與網上市集合作，增加網上平台活躍度。

【鋼鐵：美廠喜獲訂單 重啟閒置產能】

拜居家消費者落單所賜，產品對原材料的需求急增，美國鋼鐵廠商近來積極增產以應付大量訂單，也帶動美國國內鋼鐵價格大升。

今年春季疫情爆發之初，客戶取消大量訂單，並關閉廠房，以遏止病毒蔓延，導致美國鋼鐵廠的扁軋鋼捲產能約有三分之一停擺。不過，在一、兩個月後，許多工廠重啟營運，主因是消費者居家購物，汽車、家電和機械產業對鋼鐵的需求再度回溫。

原材料價格倍升

根據標普資料，自8月初以來，鋼鐵生產的主力「熱軋鋼片」基準價格已倍增至每噸900美元(約7,020港元)，創兩年高位。鋼鐵經銷商指出，價格飆升及鋼鐵產能有限，甚至一度引起製造商恐慌性搶購。

芝加哥鋼鐵經銷商Lapham-Hickey董事長Bill Hickey表示，有些產業的採購量已超出他們的需求。

近期鋼鐵需求強勁令該產業高層大感意外，畢竟鋼鐵業不只是疫情期間受創，其實在疫情前早已經歷一年多的低潮。目前當地鋼鐵廠在春季的閒置產能大多已恢復生產，但供應增長仍趕不上訂單湧入的速度。

由於訂單踴躍，鋼鐵廠交貨周期已從今夏的4周拉長到10周，根據經銷商指出，鍍層鋼和其他必須加工的鋼品，客戶等待期可能最長達3個月。

【服飾：「在家運動」帶挈lululemon績優】

疫情造就「在家工作」潮流，讓消費者偏向添購休閒服飾，也讓愈來愈多人選擇「在家運動」，刺激以瑜伽為靈感起源的加拿大運動服裝品牌lululemon上季(截至11月1日止)同店銷售按年增19%，收入及盈利雙雙增長，但近日歐美疫情惡化，令該公司對本季展望趨向保守。

該公司上季收入按年增22%至11億美元，淨利潤按年增12%至1.4億美元，同一期間毛利率也從55%增至56%。行政總裁Calvin McDonald說：「我們大幅領先同業。」

相較其他門市集中在購物中心的服飾品牌，lululemon經營路線以獨立門市為主，正好搭上近年席捲全球的運動健身風潮，故在疫情爆發前，業績表現已較許多同業亮麗。

今年初疫情爆發後，公司也迅速調整策略，先是在6月投資5億美元收購居家健身器材開發商Mirror，又配合網購趨勢投資增加官方網頁新功能。疫情爆發初期各國政府下令封城後，許多零售商強迫員工放無薪假，但公司堅持不放無薪假，也不縮減工廠訂單。

這項策略在初期雖然讓公司承受龐大壓力，且門市庫存一度暴增，惟在今年夏天各地陸續解封後，公司反而能立刻調派人力支援門市恢復營業。公司上季實體門市同店銷售雖較去年同期下滑17%，但門市生產力相當於疫情爆發前的83%。

此外，公司鼓勵客服中心員工在家上班也帶動業績增長，使上季直銷收入按年增94%，佔總收入比重從去年同期的27%增至43%。

不過，公司面對年終購物季卻不敢太樂觀，因歐美新增確診病例再創新高，導致許多地方政府再度實施封城，並嚴格控管實體門市流量。

【科技：韓ICT產品出貨量連漲6個月】

受網絡世代急升溫帶挈，南韓資訊通訊科技(ICT)產品海外需求暢旺，11月出貨量不但按年增近16%，並且已是連續6個月增長。另外，同期出口美國的ICT產品也大增近兩成，連創11個月按年增長率皆升的紀錄。

根據最新數據，11月相關產品海外出貨量為165.6億美元，較2019年同期為143億美元錄增長。同時，ICT產品在進口方面也增長14.2%，達到103.8億美元，產生貿易順差金額為61.8億美元。

若細看項目內容，晶片出口大增16.1%，達到86.7億美元，而記憶體晶片同步增長7.3%，為51.9億美元，足見全球對科技產品的需求強烈！其中，11月顯示器出口按年增27.7%，為21.8億美元。而在美國強烈需求推動下，智能手機海外營業額在年終購物季結束後，大增近25%，也是達到21.8億美元。

若按照出口地區來分，對中國出口增8.1%至77.2億美元，主要輸出產品是晶片和移動產品，目前中國也是南韓最大貿易夥伴。同時，因顯示器需求暢旺，對越南出口增加35.2%，為28.3億美元。出口美國方面則大增近兩成，達到18.7億美元，也是連續11個月出口美國ICT產品按年上升。不過，受累關係轉差，南韓ICT產品出口至日本按年減少13.8%，為3.3億美元。

【電動車： 內地鋰電池龍頭印尼建廠】

印尼海洋與投資事務部副部長Septian Hario Seto表示，寧德時代的鋰電池工廠預計將於2024年投產，目前寧德時代已與印尼國有礦業公司PT Aneka Tambang簽署協議，要求寧德時代確保60%的鎳在印尼被加工成電池，因印尼不希望寧德時代將印尼出產的鎳，運到在國外進行加工。

數據顯示，印尼擁有全球將近四分之一的鎳金屬儲量，該國希望利用鎳藏量優勢、廉價的電價，以及低成本勞工等，加速建立國內電池供應鏈。事實上，除了寧德時代，南韓LG集團旗下的LG Chem近期也宣布，將在印尼投資鋰電池產業鏈。

【醫療：瑞士Relief研抗「疫」藥 成股王】

要數疫情下的「股王」，應是瑞士生物科技公司Relief Therapeutics！公司旗下藥品RLF-100用來治療新冠肺炎的人體試驗近期獲得正面結果，推動公司市值急速攀升。年初以來股價漲幅高達380倍，市值也在最近4個月內暴增10倍以上。

回顧今年7月底Relief市值不到一億瑞士法郎(約8.5億港元)。該公司在8月10日宣布，RLF-100在美國食品藥物管理局(FDA)擴大取得計劃授權之下，已在21位新冠肺炎患者的人體試驗中獲得正面結果。消息公布之後，Relief市值一度衝破16億瑞士法郎，近日市值回到10億瑞士法郎左右。

RLF-100是合成劑，注射於人體後會集中在肺部，刺激肺部免疫反應並協助產生肺表面活性物質，有利血氧輸送。這款專利藥在2000年面世，當時主要用來治療急性呼吸困迫及其他肺病。今年初疫情爆發後，Relief發現該藥有助保護細胞不受冠狀病毒攻擊，因此投入新冠肺炎療法研發。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020