【專家點評】陳政深：恒指26100點不容有失

港股在2020年餘下8個交易日，當中2個更是半日交易，只得上午市，可以預見，接下來一段時間，交投應會相對淡靜，但淡市往往是易於挾倉之時，恒指仍有機會在此時出現突破。筆者在上月底預計，12月上旬在新經濟股「回魂」之下，恒指或可先扯上27,300點之上，再掟落250天線左右水平，因為參考數據，港股本季已超額完成過去十年第四季的平均升幅。

恒指十月份開展至今，已累計上升了13%，十二月出現回吐屬合理之至。較大機會且樂觀的預期，是恒指在今年餘下時間，於26,100點位置覓得支持；一旦此位置失守，恒指下一支持便要一試25,300點，即250天線位置。由於目前宏觀投資市場的氣氛並不太壞，美聯儲亦表明目前的寬鬆貨幣政策將維持至2023年，而中國的經濟數據亦顯示其經濟仍可維持一定恢復能力，港股能守於26,100點之上的機會仍然較大。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020