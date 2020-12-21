【專家點評】陳政深：恒指26100點不容有失
2020年12月21日 07:30
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港股在2020年餘下8個交易日，當中2個更是半日交易，只得上午市，可以預見，接下來一段時間，交投應會相對淡靜，但淡市往往是易於挾倉之時，恒指仍有機會在此時出現突破。筆者在上月底預計，12月上旬在新經濟股「回魂」之下，恒指或可先扯上27,300點之上，再掟落250天線左右水平，因為參考數據，港股本季已超額完成過去十年第四季的平均升幅。
恒指十月份開展至今，已累計上升了13%，十二月出現回吐屬合理之至。較大機會且樂觀的預期，是恒指在今年餘下時間，於26,100點位置覓得支持；一旦此位置失守，恒指下一支持便要一試25,300點，即250天線位置。由於目前宏觀投資市場的氣氛並不太壞，美聯儲亦表明目前的寬鬆貨幣政策將維持至2023年，而中國的經濟數據亦顯示其經濟仍可維持一定恢復能力，港股能守於26,100點之上的機會仍然較大。
個股方面，目前市況偏弱，投資者宜尋找具突破以及相對強勢的板塊，例如內需、環保、醫藥等，均見資金流入，而物管股亦見資金流入迹象，或有轉勢機會。物管股本身具有業務透明度高、現金流穩定、新業務毋須擔心等特點，令其持續獲得資金青睞。正因如此，揀選物管股時宜選擇本身規模較大，以及母公司背景雄厚者。保利物業(06049)背景為保利集團，屬國資委央企，上市剛滿一年，目前H股主要股東除集團外，尚有新加坡政府投資公司、摩根大通及施羅德等基金。其股價上市抽高後輾轉下跌，由90元以上的水平跌至50元左右位置，近日見異動，短短半個月已升至上周五的59元。股份現價往績市盈率43倍，目前市值90億元，其六月底止半年收入36億人民幣，按年增長27%，預料此收入增速可望持續，與行業約50倍的平均PE比較亦不算昂貴，加上母公司背景雄厚，技術上亦見MACD由負轉正，後市可續看高一線。首站先睇72元，穿50元止蝕。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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