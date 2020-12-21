新冠肺炎：兩黨達共識　料9000億美元紓困法案將獲通過

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾當地時間周日(20日)宣布，民主、共和兩黨國會領袖已就9,000億美元(約70,200億港元)新冠肺炎紓困法案達成協議。預料參眾兩院將於周日晚上或周一(21日)表決方案。

民主黨籍參議院少數派領袖舒默指出，經參議員連夜協商後，終對聯邦儲備局放款規定引發的爭議達成妥協，上述法案應能在國會中通過。麥康奈爾補充，議員們只需「立即完成文本定稿」，避免在法案中遇到任何障礙。

根據方案，年收入不超過75,000美元(約585,000港元)的市民可獲派600美元(約4,680港元)；至於失業人士則可獲每周300美元(2,340港元)補助。方案還包括對因經濟衰退而遭受損失的企業進行補貼，以及為學校、醫療保健提供者和面臨搬遷的租客提供的資金。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020