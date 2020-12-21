沛嘉醫療擬發行人民幣股份於內地科創板上市

公司同時公布，與法國醫療器械公司HighLife SAS(許可方)訂立許可協議，據此，HighLife已就若干現正由許可方開發中的專有經導管二尖瓣置換術(TMVR)產品向公司授出獨家許可。根據該協議，公司有權在大中華區內製造、開發及商業化有關產品，而HighLife 則有權收取前期許可費及隨後里程碑付款作為回報。

HighLife開發的有關產品利用經房間隔路徑治療二尖瓣返流患者，現時在全球超過20個地方進行臨床研究。公司認為是次合作可加入有潛力成為同類首創的臨床階段 TMVR 產品，為壯大其結構性心臟產品線重要的一步。

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