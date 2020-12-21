【專家點評】富蘭克林鄧普頓：中國經濟重啟　投資潛力豐厚

新冠肺炎來襲，在許多方面加劇了中國與世界其他國家或地區的分化。中國對疫情及早作出了應對，通過城市封鎖和隔離，實施前所未有的措施來遏制病毒傳播。因此，中國比世界其他國家和地區更早重啟經濟，而中國亦正在縮小與美國等其他競爭對手之間的經濟差距。

然而，疫情同時亦多方面加劇了中國與世界其他國家和地區的分化。早在疫情爆發之前，中國和西方之間的不信任就已經存在，一些西方國家意識到中國或會對亞洲，及世界其他國家和地區構成威脅。在過去30年裏，中國專注提高人民生活水平的政策體制並取得了成功，人均國內生產總值(GDP)從1990年的317美元，飆升至2019年的逾一萬美元。事實上，現今中國不僅是一個由國內消費推動的經濟體，近年來固定資產投資及出口已成為主要的經濟推動力。

疫情令過去25年的全球化出現危機，生產線可能在中國和世界其他地區之間再進行分配。儘管新冠肺炎凸顯了全球供應鏈的脆弱性，但中國的供應鏈仍然完好無缺，因此世界其他國家和地區也只能繼續依賴中國的出口。隨着利益分化，企業的知識產權、競爭定位和適應能力等會受到更大重視，擁有這些特點的科技企業將會繼續蓬勃發展。

同時，中國在醫療衞生領域上也有突破性的發展，中央正在營造一種獎勵醫療衞生創新的環境，故在過去一年裏許多產品獲得批准。至於中國食品藥品監督管理局也提高了審批標準，同時更將中國的創新研究融入全球藥物試驗。市場內部的競爭加劇，許多通用產品的價格下跌，並改善中國平價醫療衞生服務的前景。總括而言，中國未來存在巨大的機會，投資者可以通過更多方式接觸中國經濟和市場。

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