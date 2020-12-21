【樓民熱話】十大屋苑全面跌價！KOL唔會講你知的真相！

隨樓價愈跌愈多，蝕讓個案持續湧現，反而愈多人為樓市護航，重申樓價指數跌幅不大，明年樓價還會重返高峰；甚至連銀行經濟師、分析員都出動唱好。齋靠筆戰辯論似乎有點離地，今次花了不少時間找來10大藍籌屋苑的近日成交作參考，說明樓價跌幅已遠超樓價指數所示。

不少人說，樓價大冧會令香港經濟百業蕭條。其實，如此立論是倒果為因，事實是香港經濟「唔掂」，才令樓價受壓。但有一點是真的，就是樓價下跌的確會牽一髮動全身。過去十多年樓價愈升愈有，香港銀行體系內積壓的大量樓宇按揭，更有不少人借二按、按債仔上車，樓價大跌將會成為資產質素惡化的催命符。

近日市場上就流出100多個銀主盤，較上半年大增約3成。當中有一名內地業主早於2017年，斥逾1.23億元購入3伙九龍區的四房大宅，最終淪為銀主盤，目前由銀主透過代理招標放售。

由此可見，隨香港、內地乃至全球的經濟不振，人人都難搵食，莫講話升斗市民難生存，就連部分槓桿借得大的富豪都「唔得掂」，君不見2017年買入長江集團中心的資深投資者，個個都啞巴吃黃蓮？你估人人都是股神巴菲特，閒閒哋揸逾千億美元現金，因此，水退時誰人沒穿泳褲的遊戲仍會繼續上演。

而最令人啼笑皆非的一幕是，樓市KOL一方向睇好樓市，說香港有剛性需求，未來疫情平息後又有內地買家及海外買家支持，加上住宅供應不足等等，明年樓價睇升一成。講到「樓市咁好景」，又何必呼籲港府撤辣、放寬高成數按揭的樓價上限？如此自相矛盾卻是為何？說到底就是要港府協助製造入市購買力，支持樓市表面平穩。

小弟今次選取十大屋苑最近收錄於土地註冊署的成交為例，全數是最貼地的兩房戶，樓價均錄下跌，當中更有3個屋苑錄得一成跌幅(詳情可參考下圖)，分別為鰂魚涌太古城、茶果嶺麗港城及天水圍嘉湖山莊。如嘉湖的2期4座高層E室，實用面積448方呎，早前以470萬元成交；相比起5月底註冊的2期3座中層F室，面積449方呎，成交價535萬元，後者面積僅大1方呎，但樓層較前者矮得多，樓價卻貴了65萬元。由下圖的成交可見，樓價實際跌幅比樓價指數多得多。

東網產經專欄作者 林南冧

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