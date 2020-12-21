【市前重點睇】道指期貨升40點　英鎊受壓

●踏入亞洲時段，美匯指數升上90.25；港匯企7.7524；離岸人民幣(CNH)見6.5242；美元兌日圓報103.47；歐元企1.2211；英鎊跌至1.341。金價報1,883美元。布油漲至52.37美元；紐油報48.55美元。道指期貨升40點。

●英鎊兌美元曾跌破1.34水平，日內跌約0.9%。英國倫敦等地區周日開始全面封鎖，以應對新一波新冠肺炎疫情；歐洲多國暫停人員從英國入境。

●美國聯儲局上周五(18日)表示，允許銀行業在壓力測試之後，在明年第一季度有條件地恢復股票回購，但仍然限制派息。

●據Renaissance Capital統計顯示，截至本月17日為止，30家中資企業在美國IPO合共集資117億美元，僅次於2014年的257億美元，當年大部分集資額來自阿里巴巴。

●新興市場大逆轉！單月吸資1.1萬億，邊個股市追入贏面大？

●中芯國際公布，堅決反對美國商務部上周五(18日)將公司列入實體清單，指事件對公司10納米及以下先進工藝的研發及產能建設「有重大不利影響」，但稱「短期內營運及財務狀況無重大不利影響」。

●摩根大通宣布授權總值300億美元股份回購。

●道指收報30,179點，跌124點或0.41%；標指收報3,709點，跌13點或0.35%；納指收報12,755點， 跌9點或0.07%。

●港股ADR指數收報26,453點，跌45點。

●即月恒生指數夜期收報26,454點，跌45點，低水45點，成交11,725張。

●美國聯儲局副主席克拉里達表示，相信美國經濟復甦還有很長的路要走，但不認為美國將遭遇雙底衰退，預期明年美國經濟增長4%以上。

●紐約1月期油收報每桶49.1美元，升74美仙或1.53%，創自2月25日以來收市新高；布蘭特2月期油收報每桶52.26美元，升76美仙或1.47%。

●紐約2月期金收報每安士1,888.9美元，跌0.1%，全周累計仍升約2.5%。

●英國富時100指數收報6,529點，跌21點或0.33%；法國CAC指數收報5,527點，跌21點或0.39%；德國DAX指數收報13,630點，跌36點或0.27%。

●澳洲富豪帕克(James Packer)作為大股東的皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，繼其悉尼新賭場項目開業無期之後，公司的墨爾本賭牌於2023年到期後是否可獲續牌亦惹起市場關注，事關當局最近宣布提早審核公司是否適合持有該賭牌，有關審核原預期2023年才會進行，換言之現忽然提前了兩年。

●美國商務部周五(18日)再將77家企業列入實體清單，其中包括60家中國公司。除中芯國際外，全球最大無人機生產商DJI大疆創新亦榜上有名。

●全球最大體育用品公司Nike公布，截至11月30日止季度純利12.5億美元，按年增長12%，每股賺78美仙，好過預期的68美仙，期內收入升9%至112.4億美元，亦勝預期的105.6億美元。

●樓繼偉：數碼金融平台份額過大，或導致大量壞帳。

●內地媒體報道，互聯網存款行業勢必迎來規範。在螞蟻集團下架全部互聯網存款產品後，愈來愈多的互聯網金融平台跟進，百度旗下度小滿金融、騰訊旗下的騰訊理財通、攜程旗下的攜程金融APP也全部下架了互聯網存款產品。京東金融亦跟大隊，停止新增網上存款產品。

●中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍表示，展望2021年，隨着市場對鐵礦石炒作預期的消化和實際兌現，鐵礦石價格將呈現下降趨勢。

●美聯工商舖資料研究部資料顯示，11月份整體工廈售價按月下跌0.8%，連跌4個月。在新盤帶動下，11月份工廈註冊錄259宗，按月增加17.2%，連升3個月，創自2019年6月以來新高。

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