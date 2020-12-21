【專家點評】陳正犖：金價升勢或已再次啟動

市場樂觀情緒持續，美匯指數跌穿90關口，再創兩年半新低，現貨金價則升至1,880美元以上，回升至一個月高位。

現時的黃金上升周期由2018年第四季開始，連續8個季度，黃金的回報都未曾試過負數，惟今年8月金價由高位下跌，今年第四季金價或首次錄得季度負回報。

不過，近期走勢或反映早前黃金夾倉活動已在12月開始紓緩。美元貶值將促使黃金投資者資金流入，配合新興市場對零售黃金需求反彈，以及環球16.5萬億美元新高的負收益債，持有零息資產如黃金的機會成本亦減少。雖然疫苗的正面發展或使黃金上升趨勢減慢，但美國聯儲局維持寬鬆政策，繼續維持利率下限為零，並繼續現時購買資產計劃，故此黃金牛市仍未終結。

花旗預期，金價於未來6至9個月邁向2,100美元，2022年或有調整，整體2021年平均金價或為1,900美元。走勢圖看，現貨金或上試下一阻力範圍1,917至1,921美元，其後或上試2020年11月高位1,966美元；若果全部升穿則上試1,976美元。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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