ESR兩名聯合創始人向主要股東收購3058萬股

2020年12月21日 08:28
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    ESR(01821)公布，根據12月18日之披露權益通知，Redwood Investment Company, Ltd.(買方)於12月15日訂立買賣協議，以向公司主要股東OMERS Administration Corporation收購3,058.71萬股公司股份，佔公司已發行股本約1%。
    買方分別由執行董事、聯合創始人兼集團聯席首席執行官Stuart Gibson及執行董事、聯合創始人兼集團總裁Charles Alexander Portes間接擁有50%及50%。預期收購事項將於12月23日完成。
    交易完成後，Stuart Gibson將擁有4.52億股；Charles Alexander Portes將擁有4.52億股，同樣佔公司已發行股本約14.79%。
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