ESR兩名聯合創始人向主要股東收購3058萬股

買方分別由執行董事、聯合創始人兼集團聯席首席執行官Stuart Gibson及執行董事、聯合創始人兼集團總裁Charles Alexander Portes間接擁有50%及50%。預期收購事項將於12月23日完成。

交易完成後，Stuart Gibson將擁有4.52億股；Charles Alexander Portes將擁有4.52億股，同樣佔公司已發行股本約14.79%。

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