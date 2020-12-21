【專家點評】楊俊文：美匯中長線或見80

市場等年結，疫苗已投入使用，拜登確認當選，全球似乎相對安靜。相對較受注視的應該是美匯走勢，美匯走弱使比特幣首次升破兩萬美元關口，中日兩國沽美債都令人擔心將來走勢。

其實美匯在2000年大約在120點附近，之後科網股泡沫爆破，美匯開始了20年的大熊市，當中最低點是2008年量化寛鬆的70點。2014年聯儲居開始暗示會停止買債量寬或加息後最高升到2016年高位102附近，其後都在90至100區間上落。

當美股股市大升，全球貿戰風險上升或美國經濟大好的時候美匯自然上升。一是為了流入美國股市賺錢，二是作為避險。相反，當美國減息量寬，美匯自然會跌。而今次美匯面對的是美國因為新冠肺炎經濟差，增加債務及保護主義，令人對美元信心減弱為止。

以美國現時經濟有理由相信美匯會再下跌，中長線有機會見80水平，最有利是亞洲貨幣。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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