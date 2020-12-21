【專家點評】潘梓生：比特幣易波動　切忌槓桿買賣

踏入聖誕假期投資市場應漸轉平靜，但歐洲央行及美國聯儲局繼續為市場支持流動性，歐洲央行擴大購債，聯儲局點陣圖則顯示2023年才會加息，加上現時市場繼續憧憬疫苗及美國財政刺激政策，短期而言，市場樂觀情緒還是難逆轉。

拜登正式成為候任美國總統，美匯指數下破92後長驅直落，後方較大支持已至88水平，美元強勢確立促使商品大升，比特幣更成功突破20,000美元，直衝23,500美元才見阻力。

市場通脹預期繼續上升，通脹打和率已創下疫情後的新高，惡性通脹擔憂是推升比特幣的重要因素。比特幣的認受性更是價格重要推手，以往市場一直有擔憂是各國政府會以洗黑錢作藉口打壓比特幣，但現時未見打壓，卻見更多交易平台容許比特幣作交易媒介，相信在供應有限的情況下，價格將不只是由炒風推動。

雖然市場對比特幣前景無限樂觀，但當中系統性風險不容忽視。由於比特幣的交易很多都不在實體交易，未必有交收機制，若比特幣交收情況一旦出現問題，場外交易則會出現骨牌效應，令價格不只急跌而是暴跌。當價格一天可以上升更10%，下跌則更可能出現20至30%變動，因此比特幣只能作風險配置而非槓桿買賣，否則損失可以十分慘重。

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