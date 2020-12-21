美國議員擬通過19億美元預算　助業界更換華為和中興設備

外電引述消息人士報道，預期美國國會議員將會通過19億美元(約148.2億港元)預算，為移除美國政府聲稱構成國安威脅的電信設備網路計劃提供資金。該計劃是年終支出法案和疫情紓困方案的一環。

FCC本月較早規定，要求使用中興或華為設備的電信業者更換相關設備，正等待國會通過相關預算案。

另外，報道指出，預期國會議員也會支持一項32億美元的預算案，提供緊急寬頻福利給低收入市民。消息稱，該計劃授權美國聯邦通訊委員會(FCC)成立短期緊急寬頻福利計劃，幫助低收入民眾取得寬頻網路或維持連接寬頻網路，例如經濟受疫情影響的人。該計劃將提供每月50美元補貼給符合條件的美國家庭，幫助他們得以負擔寬頻服務和可連接網路的設備。

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