港股偏軟　滙豐跌穿40元　小米創新高

港股曾跌逾200點，恒生指數跌至26,274點有支持，暫跌不足百點，企26,400點水平。國企指數跌20點；科技指數回穩，主板成交470億港元。

倫敦再實施封鎖措施抗疫，勢打擊英國經濟。滙豐控股跌3.4%失守40元大關，是表現最差藍籌。渣打集團亦跌3.2%；保誠及長江基建跌1.5%。

大型科網股個別發展，騰訊及阿里巴巴齊跌1.2%；京東集團跌1.1%；美團偏軟。小米集團逆市創新高，股價飆5%，高見30.25元，是表現最佳藍籌。京東健康繼續破頂，曾飆6.7%高見157.9元。

其他重磅股以中國移動跌2.5%表現較差；工、中、建三大內銀股跌0.4%至1%。中國平安、友邦保險及香港交易所漲0.5%至1.3%。

【09:20】滙豐內銀領跌 地產股受壓

港股開市偏軟，恒生指數跌75點，報26,422點；國企指數低開41點，報10,441點；科技指數跌10點，報8,243點。

滙豐控股跌1.6%拖低大市，開市報40.5港元。其他金融股個別發展，建設銀行及工商銀行跌1.7%及1.1%。友邦保險升0.7%；中國平安升0.3%；香港交易所升0.2%。

大型科網股窄幅上落，騰訊升0.1%；美團及小米集團無起跌；阿里巴巴跌0.2%；京東集團跌0.7%。

中港地產股有沽壓，恒隆地產跌2.3%，是表現最差藍籌；中國海外跌1.7%；新世界發展及華潤置地跌1.4%；碧桂園及恒基地產跌1%。

中芯國際確認被美國列入黑名單，闖先進製程受重大打擊，股價開市挫3.3%報19.2元。

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