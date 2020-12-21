螞蟻上市叫停前夕 傳馬雲提出將部分股權交予政府
2020年12月21日 10:02
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內地政府上月叫停螞蟻集團的上市計劃。外電引述知情人士透露，阿里巴巴(09988)創辦人馬雲在11月初試圖挽救與北京的關係時，主動提出將螞蟻集團的一部分移交予中國政府。
知情人士稱，馬雲於11月2日碼蟻上市前夕與監管機構的非正式對談中，提出「只要國家需要，就可以採用螞蟻提供的任何平台」。不過，報道指螞蟻集團發言人回覆，由於保密的原故，無法確認11月2日舉行的監管機構會議的細節。
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