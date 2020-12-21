4政府部門接受轉數快付款　包括公司註冊處及運輸署等

財經事務及庫務局今日(21日)宣布，為進一步便利市民繳交政府費用，再有四個政府部門接受市民以「轉數快」付款。

當局指出，由即日起，公司註冊處、入境事務處、破產管理署及運輸署的指定繳費櫃枱及自助服務機會配置「轉數快」二維碼，令接受以「轉數快」付款的政府部門增至七個。市民只需使用支援透過「轉數快」二維碼繳交政府費用的銀行手機應用程式或儲值支付工具營運商的電子錢包，掃描裝置上的二維碼，便能繳費。

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