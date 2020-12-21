【高盛推介】恒指跌過百點 牛熊精選
2020年12月21日 10:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(18日)下跌。美國國會就9,000億美元抗疫援助方案達成協議，避免政府停擺。恒指上周五跌179點。今早繼續下跌，早上低開76點後跌幅擴大，現報26,361點，跌137點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五資金轉向部署牛證，錄得約8,970萬元資金流入，並且見資金主要集中在26,000至26,200點收回區域的產品。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意恒指牛(56578)，與現價有約350點差距。並可留意收回價稍遠，在25,750至25,900點附近的活躍條款恒指牛(55243)，及屬低面值的恒指牛(57342)。遠牛選擇可留意恒指牛(54733)，與現價有約750點差距。
恒指牛(56578)，收回價26,018點，行使價25,918點，換股比率10,000，槓桿比率49.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
恒指牛(55243)，收回價25,918點，行使價25,818點，換股比率10,000，槓桿比率42.2倍，活躍條款。
恒指牛(57342)，收回價25,750點，行使價25,650點，換股比率20,000，槓桿比率33.9倍，低面值、相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(54733)，收回價25,618點，行使價25,518點，換股比率10,000，槓桿比率28.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(55773)，與現價有約350點差距。並可留意收回價稍遠，在26,900至27,100點間的活躍條款恒指熊(69535)，及恒指熊(68781)。遠熊選擇可留意屬低面值的恒指熊(53805)，與現價有約900點差距。
恒指熊(55773)，收回價26,701點，行使價26,801點，換股比率10,000，槓桿比率49.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
恒指熊(69535)，收回價26,937點，行使價27,037點，換股比率10,000，槓桿比率34.5倍，活躍條款。
恒指熊(68781)，收回價27,088點，行使價27,188點，換股比率10,000，槓桿比率28.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(53805)，收回價27,250點，行使價27,350點，換股比率20,000，槓桿比率24.0倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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