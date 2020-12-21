Sensor Tower：今年共有5隻手遊收入突破10億美元關

騰訊旗下《和平精英》及《PUBG Mobile》在全球App Store和Google Play吸金按年增長64.3%，達26億美元，是今年以來收入最高的流動遊戲。與此同時，《王者榮耀》全球收入按年增長42.8%至25億美元。

另外，Niantic旗下《Pokémon GO》排名第三，期內收入達到12億美元，較2019年增長31.5%。由於Niantic及時調整遊戲內容，以適應疫情期間玩家的居家娛樂需求，今年是該遊戲上市以來收入最高的年份。

排名第四的是Moon Active《Coin Master》收入達到11億美元，是去年的兩倍。大型沙盒遊戲《Roblox》移動端收入逼近11億美元，排名第五，按年大增近一倍。

總的來說，今年進入10億美元俱樂部的遊戲數量高於2019年。去年僅3款遊戲入圍，分別是《王者榮耀》、《和平精英 》和《PUBG Mobile》，以及《Fate/Grand Order》(命運-冠位指定)。2018年同樣只有3款遊戲入圍，分別是《王者榮耀》，《怪物彈珠》和《Fate/Grand Order》。而從2014年到2017年，每年僅2款遊戲入圍。

今年疫情全球爆發，在線娛樂需求激增，全球手遊市場也迎來高速增長。截至今年12月14日，全球手遊收入達到754億美元(約5,881億港元)，較2019年增長了19.5%。

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