傳日本設「菅義偉防線」　阻日圓升破100大關

日本媒體報道，上月有市場消息傳出，日本首相菅義偉要求官員確保日圓兌美元匯率不能升破100日圓關口，為日圓設下「菅義偉防線」。

據報，菅義偉的匯率指示已獲多方消息來源證實，意味着日本政府準備好賣出日圓買進美元，以免匯率突破100日圓大關。據內閣府1月份調查，於東京股市上市的出口商需要日圓兌每美元匯率須維持在100.2或更弱水平之下，才能獲利。若然日圓進一步轉強，將侵蝕這些出口商的利潤，使他們的股價承受壓力，進而拖垮日本經濟。

日本自2011年以來就從未干涉過外匯市場，由於干預匯市一般為「最後手段」，因此市場對於菅義偉考慮干預匯市大感意外。美國特朗普政府威脅就算是日本這類同盟國家，如果動用外匯干預等措施，美國將額外加徵關稅。

日圓兌美元目前處於102至104區間上落，隨着日圓進入危險領域，菅義偉正密切留意貨幣市場。菅義偉在接替安倍晉三的首相職位後，曾在11月6日對國會表明穩定的匯率非常重要。

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