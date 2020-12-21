全球經貿戰：多家中企在美被提337調查申請

內媒引述中國商務部網站顯示，2020年12月17日，荷蘭皇家飛利浦有限公司和飛利浦北美公司依據《美國1930年關稅法》第337節規定，向美國際貿易委員會提出申請，指控對美出口、在美進口或在美銷售的UMTS和LTE蜂窩通信模塊及其產品侵犯其專利權，請求發起337調查，並發布普遍排除令、有限排除令和禁止令。中國上海移遠通信技術股份有限公司為列明被申請人。

此外，美國TelaInnovations,Inc.根據《美國1930年關稅法》第337節規定向美國際貿易委員會提出申請，主張對美出口、在美進口及銷售的特定集成電路及其下游產品侵犯了其專利權。中國宏碁集團、中國華碩電腦股份有限公司、中國北京聯想集團、中國微星科技股份有限公司等為列名被告。

另外，12月15日，美國文特里亞生物科學公司依據《美國1930年關稅法》第337節規定，向美國際貿易委員會提出申請，指控對美出口、在美進口或在美銷售的特定植物源重組人血清白蛋白及其產品侵犯其專利權，請求發起337調查，並發布普遍排除令、有限排除令和禁止令。中國武漢禾元生物科技股份有限公司為列明被申請人。

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