港股格局：李偉傑料恒指假期前守二萬六關

聖誕節假期臨近，港股本周只有三個半交易日。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指認為大市只會維持悶局，加上英國疫情急劇反彈，又屢傳出美國制裁中國企業的消息，令投資者觀望氣氛濃厚，暫時只有汽車、零售、食品等類別個股受追捧。他指恒指在假期前應可防守26,000點，但之後會否向下要視乎中美關係變化。

內地三大電訊商上周表現不錯，但李認為只是技術性反彈，畢竟仍未見到內地5G上客人數大增長，加上受美國制裁困擾，未知美國新任總統拜登上場後會否扭轉這局面，因此不建議在現階段追入相關股份，股價在20天、50天線會遇阻力，有貨的投資者應逢高沽貨。

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