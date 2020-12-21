【高盛推介】小米創新高 留意高槓桿購沽證
2020年12月21日 10:49
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米(01810)上周五(18日)跌約1.7%，今(21日)早則逆市反彈，早上開市持平後隨即上升，及後更曾突破30元，最高見30.25元，創歷史新高。現報29.9元，升約3.8%，跑贏大市。小米宣布新成立三個互聯網一級部門，分別為軟件與體驗部、互聯網業務部、業務中台部。並且均向雷軍匯報。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五牛證獲資金轉向部署，錄得約630萬元資金流入。而以上周5個交易日計，則見資金傾向部署淡倉，當中認沽證及熊證分別共錄得約1,200萬及530萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價34元以下的低街貨產品中，槓桿最突出的小米購(17434)。貼價選擇可留意則可留意屬行使價30元以下的低街貨產品中，槓桿最突出的小米購(28085)。牛選方面可留意屬低面值兼低街貨的小米牛(56453)，與現價有約3元差距。
小米購(17434)，行使價32.43元，2021年03月01日到期，實際槓桿6.2倍，行使價34元以下、低街貨產品中，槓桿最高。
小米購(28085)，行使價29.93元，2021年03月02日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、行使價30元以下產品中，槓桿最高。
小米牛(56453)，收回價27元，行使價26.4元，換股比率50，槓桿比率8.1倍，低面值、相近收回價牛證中街貨最低。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價24元以上產品中，槓桿最突出的小米沽(20479)。熊證方面可留意小米熊(52836)，與現價有約3元差距。遠熊選擇則可留意小米熊(56420)，與現價有超過17%差距。
小米沽(20479)，行使價24.23元，2021年05月04日到期，實際槓桿5.1倍，行使價24元以上產品中，槓桿最高。
小米熊(52836)，收回價32.88元，行使價33.48元，換股比率50，槓桿比率8.6倍，近3元收回距離熊證。
小米熊(56420)，收回價35元，行使價35.6元，換股比率50，槓桿比率5.3倍，超過17%收回距離遠熊。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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