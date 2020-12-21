升唔停：比特幣曾突破24000美元關　美企感興趣

比特幣今(21日)一度高見24,250美元新高，最新報23,749.4美元，升313.4或1.32%。

在比特幣價格維持在2.3萬美元之際，美國太空探索科技公司(SpaceX)行政總裁馬斯克(Elon Musk)在網絡社交平台上向知名比特幣倡議人士Michael Saylor詢問，有關把下公司資產負債表的「大筆交易」轉換成比特幣的問題。

外媒報道，Saylor是商業軟體業者微策略公司(Microstrategy)的執行長，他在一連串推文中建議馬斯克將旗下公司的美元資產轉換成比特幣，為股東帶來「1,000億美元的好處」。他更指出，若馬斯克落實行動，標普500指數其他公司將追隨其領先步調，假以時日，將成長為1萬億美元的好處。

此前，馬斯克張貼一則影像訊息，顯示出他對比特幣有興趣，還表示比特幣「幾乎有如法定貨幣」，而比特幣價格今年來大漲逾三倍。

馬斯克貼文回應Saylor指，「這樣龐大的交易也是有可能的？」Saylor則表示，他已買進逾13億美元的比特幣，還私下分享攻防戰略。

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