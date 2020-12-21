【專家點評】周樂樂：A股具流動性　可關注順周期板塊

過去一周，國內A股震盪走高，除科技50外，其他主要指數增長，其中，創業板指數領漲。申万一級行業中，20漲8跌，最五大行業是有色金屬，電氣設備，醫藥數據上分析，市場結構性行情明顯，板塊引起頻率高，這與年末機構集中的生物多樣性，食品飲料漲幅，休閒服務，而最弱五大行業是紡織服裝，通信，電子，建築裝飾，商業貿易。同時，順周期板塊因產能缺口與漲價預期表現最好，消費與醫療等增長板塊也有力，顯示市場風格是低估計順周期與高估增長兼顧配置。另外，人民幣兌美元美元匯率持續走強，利於人民幣計價資產的走強，背後反映出對貨幣和人民幣資產的信心。

由於兩黨基本達成協議，美國在年底前推出刺激措施的希望增加，美股三大指數創歷史新高。美聯儲周三宣布維持聯邦基金利率在美聯儲官員表示將按總體的速度繼續執行美聯儲的資產購買計劃，直到委員會在實現最大就業和價格穩定這兩個目標方面取得實質性進展性進展為止，這意味着美聯儲的量化寬鬆(QE)政策將繼續執行，並可能延續到後疫情的經濟復甦階段，為美股上升提供信念支撐。這因素利好新興市場資產價格走勢，海外資金流入港股與A股實力明顯。

國內消息看，重大事件包括多地開始限電，動煤緊缺長度短期短期難改。近期降溫旨在供暖企業對用煤需求進一步擴大，電廠為保發電任務，各大機組全體全開發電，電廠日耗但內部供給增加不容樂觀，港口可交割貨源緊缺，其中，中澳貿易摩擦是一個重要原因，市場短暫出現供應供需缺口，導致煤炭價格上漲。更重要的是財政部等四部門發布促進集成電路產業和軟件產業規模的增長，更重要的是限制電與煤炭開採，增強了其他大宗商品價格與工業產品價格上漲的預期，推動相關板塊有進展預期。發展企業所得稅政策，美國限制晶片出口的行動一定程度上激起了自主研發晶片的決心和力量，中長期利好半導體行業發展。

綜上所述，疫苗注入增強經濟陸續解封預期，以及新一輪財政政策推出，將會推動全球主要經濟體陸續返回復甦軌道。並存在流動性與信心回升，將利於市場走好。策略上，筆者看好順周期板塊後市表現，配置有礦優勢的有色金屬，低估電力等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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