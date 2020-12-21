新經濟奇迹？美國9歲男童靠拍片今年勁賺2.3億元
2020年12月21日 10:55
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美國德州的9歲男童Ryan Kaji蟬聯2020年收入最高YouTuber冠軍寶座。
財富雜誌(Forbes)上周五(18日)公布2020年收入最高YouTuber名單，由美國德州的9歲男童Ryan Kaji蟬聯冠軍寶座，這已是他連續第3年成為最賺錢YouTuber！他透過開箱分享和評論玩具及遊戲，今年賺進將近3,000萬美元(約2.3億元)。
英國傳媒報道，Ryan Kaji從他的YouTube頻道Ryan's World賺進2,950萬美元。此外，他也從其品牌玩具和服飾賺進2億美元。他還與尼克兒童頻道(Nickelodeon)簽署了未公開但很有可能是數百萬美元的電視連續劇。
Ryan Kaji數年前在觀看了其他玩具評論頻道後詢問母親，「為何其他孩子都在YouTube上，我卻沒有？」。於是在2015年建立自己的頻道，目前有4,170萬人追蹤，被譽為兒童界的網紅！
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