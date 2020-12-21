【瑞通推介】微盟牛證上市 小米再破頂 資金追好倉
2020年12月21日 10:55
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國國會就9,000億美元紓困方案達成協議，道指上周五(18日)收報30,179點，跌124點或0.4%。恒指上周五曾跌逾300點見26,363點，全日收報26,498點，跌179點或0.6%，失20天線。今早再跌逾100點，於26,400點以下徘徊。
恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾9,700萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,200萬元，反映投資者預期大市將見反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。
微盟(02013)在11月初落實收購上海海鼎信息後，獲券商唱好。微盟上周五曾高見12.82元的逾三個月高位，收跌1.9%於12.38元。股份自今月8日的10.22元起步，已先後重上各移動平均線，至上周五累漲超過21%，不僅已建立短期上升軌，且升市時獲成交配合，技術走勢轉強。微盟今早升42%，高位重上12.9元。上周五有逾20萬元淨流入其好倉。瑞通暫時是市場內唯一發行微盟牛證的發行商。
目前市場上，微盟只有認購證，而沒有認沽證；到今天，終於有相關牛證上市，而瑞通暫時是場內唯一發行微盟牛證的發行商，投資者可以留意今日新上市的(58779)，實際槓桿約4倍。現時，微盟的認購證引伸波幅非常高，全部均高於100個波幅點子之上，所以認購證的實際槓桿較低，通常只得2至3倍；如果想選擇實際槓桿有4倍的認購證，就要揀短期輪，例如輕微價外、1月底至2月頭到期，不過這類認購證的日時間值損耗相對高、大約2%一日，持貨多幾日，輪價已需要扣減一定幅度的時間值，尤其聖誕新年假期在即，此類條款的認購證「不耐坐」，所以微盟牛證是值博性高的選擇。
藥明生物(02269)上周由78元水平起步，已連升四個交易日，今早再升逾4%，破頂見新高91.3元。上周五有逾100萬元淨流出其好倉。
近日未能升破30元關口阻力的小米(01810)，上周五下跌1.7%收市，報28.8元，為四個交易日後首次低收於29元以下。公司近日正進行聖誕促銷活動，另市場繼續留意小米11系列手機或於下周發布。小米今早反彈近5%，創新高30.25元。上周五有逾3.5億元北水淨沽出小米。輪證資金流方面，有約500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾550萬元淨流出。
美元轉弱，加上投資者憧憬疫苗和刺激經濟措施將刺激石油需求，帶動紐約期油上周五收升1.5%，報每桶49.1美元，為今年2月以來最高水平，不過油價在周一亞洲時段回軟。面對美國制裁母公司的中海油(00883)，月內低見6.5元後漸見回穩，上周五收升2.4%於7.25元，今早好淡爭持，未能企穩7.3元，即市留意可否挑戰20天和50天線所在的7.77元水平。上周五有逾390萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾10萬元淨流入。
比亞迪股份(01211)上周五收升1.2%於185元，連升三個交易日，處各平均線之上。北京早前公布私家車數量調控新政，每人名下只能擁有一個車牌，據報近日引發新政實施前的換車潮。另外，比亞迪將於明年在日本發售大型純電動巴士。比亞迪今早升約2%，迫近190元。上周五分別有逾120萬元和逾70萬元淨流入其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
微盟輕微價外、中短期購(23042)，行使價14.9元，2021年3月到期，實際槓桿3倍。
海油輕微價外、中短期購(12314)，行使價7.99元，2021年5月到期，實際槓桿5倍。
比迪價外、中短期購(17004)，行使價249.88元，2021年5月到期，實際槓桿3.5倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
極罕有微盟牛證(58779)，收回價10.8元，槓桿比率3.8倍。
藥明牛證(58811)，收回價73.1元，槓桿比率4.2倍。
海油牛證(63737)，收回價6.41元，槓桿比率6.2倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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