美列60華企入實體清單 無人機公司DJI大疆創新也在列

DJI大疆創新、無錫中德美聯生物科技（AGCU Scientech）、中國科學器材（China National Scientific Instruments and Materials）及Kuang-Chi Group被指透過濫用基因收集及分析，或以高科技監控，在中國境內縱容大規模侵犯人權行為。

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