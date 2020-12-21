美列60華企入實體清單 無人機公司DJI大疆創新也在列
2020年12月21日 11:02
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中美兩國關係轉趨緊張，美國商務部上周五(18日)把77間企業列入實體清單，包括60間中國公司。除中芯國際(00981)外，全球最大無人機生產商DJI大疆創新亦榜上有名。今年7月，市場曾傳出DJI大疆創新籌備2021年來港上市。
DJI大疆創新、無錫中德美聯生物科技（AGCU Scientech）、中國科學器材（China National Scientific Instruments and Materials）及Kuang-Chi Group被指透過濫用基因收集及分析，或以高科技監控，在中國境內縱容大規模侵犯人權行為。
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