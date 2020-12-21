美國經濟：特朗普部署「戒嚴」　傳遭幕僚反對…

外媒引述消息指，美國總統特朗普上周五(18日)晚在白宮召開會議，表示有意任命特別檢察官調查「選舉舞弊」，還詢問是否可宣布「戒嚴」，出動軍隊重辦選舉。但相關試圖讓選舉翻盤的駭人想法，遭白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)等人大力反對。

報道指出，特朗普在過去一周幾沒露面，仍在設法為大選結果翻盤。報道引述其幕僚消息指，特朗普持續打電話給親信和律師，要他們繼續努力，還很留意電視新聞對某些州舉行選務問題聽證會的報道，雖然這些聽證會並未提出重大弊端證據。特朗普於上周六(19日)推文，要共和黨人參加下月在華盛頓的抗議選舉結果活動，呼籲「別當軟弱的傻瓜」！

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