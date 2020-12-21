新冠病毒變種：英法貨運中斷48小時　英國過節「鮮果」短缺…

英國近日發現新冠病毒新種病毒株，荷蘭、比利時、意大利和德國等陸續宣布禁止英國航班入境。此外，法國也在周日(20日)宣布，從晚間11時起，暫停所有從英國出發的陸、海、空交通工具包括貨運入境48小時。

外媒報道，英法隧道隧道(歐洲隧道)公司表示，晚間11時起暫停所有從英國福克斯港出發的乘客和貨運，並補充指，建議預定在此時間之後出發的顧客不要前往該碼頭，因為無法跨越至法國。

法國貨運還是能運往英國，但有人擔心法國的貨車司機可能不會送貨去英國，以免回不去。受此影響，每天照理會穿越歐洲隧道和英國多佛港的約1萬輛貨車都是空的，這些貨平時都是定期來自法國北部和比利時大型配送中心的易腐食品，包括冬季蔬菜，像是花椰菜、高麗菜和球芽甘藍。

英國通路運輸協會政策總監Rod McKenzie表示，雖然只有48小時，但法國禁令將對供應鏈造成毀滅性影響。，由於英國脫歐庫存和聖誕節高峰，英倫海峽峽兩端都排起長長隊伍，現在邊境關閉，代表包括易腐食品等食物供應都會受到影響。許多日常用品都仰賴歐洲隧道運輸，包括工廠零件、新鮮和冷凍蔬果以及聖誕節期間所有的送貨事宜。

禁令宣布得太過突然，預計將在多佛港和樸茨茅斯港等造成混亂，運往法國的貨車和貨車司機皆被困在英國出不去整整兩天。

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