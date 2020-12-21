港股格局：梁偉源指港交所破頂值博　滙豐趁低吸

恒生指數周一早間曾跌逾200點，其後跌不足百點。大華繼顯執行董事梁偉源表示，隨着聖誕假期臨近，料恒指續會於26,000至27,000之間上落，較難突破區間。

然而，個別股份炒作依然熾熱，例如個別半新股、物業管理股、新能源股均逆市有不俗升幅，投資者正在部署受惠明年政策或經營環璄改善的股份。惟他提醒，現在還在操作的資金傾向短線炒作，要提防年底前有可能出現獲利回吐。

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