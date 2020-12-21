港股格局：梁偉源指港交所破頂值博 滙豐趁低吸
2020年12月21日 11:11
東網電視更多新聞短片
恒生指數周一早間曾跌逾200點，其後跌不足百點。大華繼顯執行董事梁偉源表示，隨着聖誕假期臨近，料恒指續會於26,000至27,000之間上落，較難突破區間。
然而，個別股份炒作依然熾熱，例如個別半新股、物業管理股、新能源股均逆市有不俗升幅，投資者正在部署受惠明年政策或經營環璄改善的股份。惟他提醒，現在還在操作的資金傾向短線炒作，要提防年底前有可能出現獲利回吐。
小米集團(01810)和香港交易所(00388)分別升穿30港元和400元創新高。他指小米配股後累升幅度較大，雖然投資者憧憬即將推出的新手機銷情，但升至30元高位不建議投資者高追。另一邊廂，港交所續可受惠明年中概股回流加快的憧憬，現時值博率較高。
至於倫敦再實施封鎖措施抗疫，勢打擊英國經濟，滙豐控股(00005)周一借勢調整，跌穿40元。他認為現水平可開始分段吸納滙控，博集團明年有機會重新派息和回購有助股價向好。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020