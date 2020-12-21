新冠病毒變種：全球疫情嚴峻　國際油價進入新跌浪？

國際油價在亞洲交易時段持續受壓，紐約期油跌穿每桶48美元關，最新報47.64美元，跌1.60或3.2%，打破了此前連續7周上漲的格局，原因是市場擔心在英國發現的變異新冠病毒可能會加速傳播並導致更多封鎖。

外電報道，隨着倫敦及英格蘭東南部進入全面封鎖，超過1,600萬英國人需要呆在家中，一些歐洲國家對與英國的人員往來實施限制。美元走強也降低了以該貨幣計價的石油的吸引力。

由於疫苗研發取得一系列突破，為明年能源需求復甦帶來希望，10月底以來油價上漲了約33%。但短期來看，油價受到了病毒快速傳播導致更多居家令重啟的打擊。

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