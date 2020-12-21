日本內閣批准新財年創紀錄規模預算　總支出增3.8%

外媒報道，日本內閣批准了下財年創紀錄規模的預算案，明年4月開始的2021財年總支出將增加約3.8%，至106.6萬億日圓。除償債和向地方政府轉移外，社會保障支出將佔總支出約54%。

收入方面，日本政府下財年計劃發行價值236萬億日圓債券，創自全球金融危機以來最高水平。債務收入佔總收入比例將從2020財年的31.7%升至40.9%。

日本首相菅義偉本月初才公布，日本政府將編制一項總規模為73.6萬億日圓的新經濟刺激計劃，其中包括40萬億日圓的財政措施，以重振受到新冠疫情衝擊的經濟。

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