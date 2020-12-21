南韓12月首廿日出口按年增1.2%　進口降8%

外媒引述南韓關稅廳初步統計，12月首20天出口額為308億美元，按年增長1.2%，進口額277億美元，按年減少8%。

以出口種類計，半導體出口增26.4%、無線通信設備升38.3%和汽車零部件升3.5%，乘用車跌3.5%、石油製品大跌近五成，電腦周邊設備跌16.3%。

以出口地區劃分，對美國、歐盟及越南出口有所增加，增幅分別為0.7%、14.6%及25.9%，對中國則減少2.3%、日本亦降10.2%，對中東出口更大減43.2%。

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