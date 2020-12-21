港股格局：黃子燊指市場聚焦在個股消息

恒指周一早間曾跌逾200點，及後跌幅收窄至不足100點。

晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示後市缺乏大方向，指數區間在27,000點以下，同時不會跌穿25,800點支持位。

他相信大市未會升穿27,000點，原因是市場沒有大催化劑，早前最大利好的因素為拜登當選及疫苗推出，惟現時已消化得七七八八。市場正在觀望特朗普在最後的任期會否有進一步行動，另外歐洲出現病毒變種，疫情反覆或令經濟復甦比想像中遲。

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