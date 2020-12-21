悶市奇葩：港交所再飆逾3%創新高　首破400元大關

由於美國對中概股收緊監管，市場預期愈來愈多大型中概股回流香港上市，長遠利好港股成交額。

大華繼顯執行董事梁偉源表示，港交所繼續可受惠明年中概股回流加快的憧憬，現時值博率較高。

晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示，現時美國一系列打擊中國企業的措施出台，將令更多中概股回流香港上市。隨着中概股回歸，加上中國經濟發展迅速，未來將會有更多大型企業需要上市，而港交所作為上市平台，他看好股份中長線前景，未來將繼續破頂。惟投資者須留意現時估值較高，可考慮分注吸納。

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