【期權攻略】陳偉明：前景不明朗　減倉過聖誕

港股踏入12月中後波幅愈來愈窄，正如筆者早前提及期指波動區間已經由26,200至27,100逐漸縮窄至26,200至26,700點，即使市場上周再度憧憬美國國會快將達成新一輪紓困方案，配合人民幣極強勢，港股亦只不過回升至26,700阻力區域便再次遇阻回落，反映港股正在逐漸轉弱，投資者必須提高警覺，並且逐漸減倉過度聖誕及新年假期。

儘管美國兩黨在上周五提及已接近達成規模約9,000億美元的紓困方案，但類似的說話筆者聽了近半年仍然未有進展，因此在拜登正式上場之前實在不敢寄予厚望，而且港股上升乏力的情況下，投資者更加應該要把握好消息出貨的時機。

另一方面，即使特朗普只有少於一個月的總統任期，但對中國打壓的態度卻沒有半點放鬆的迹象，近期更不斷加碼制裁中資企業，不得不防他在末來一個月內有更嚴厲的打壓手段拖累港股的表現。

聖誕臨近，市場節日氣氛濃厚，加上港股本周只有三日半市，預期港股短期內繼續窄幅波動，在期指26,100至26,700點上落，未正式突破此波動區間前宜靜觀其變，並且傾向逢反彈減持倉位。策略上，傾向待期指反彈至26,700之上，在持有正股下，Short Call 1月份等價股票期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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