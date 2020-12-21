中國經濟：內地出租車聯盟籲調查滴出滴行壟斷行為

內地當局近季高度關注互聯網平台在經濟領域的壟斷行為，並已採取多項反壟斷措施。內媒道，內地出租車產業聯盟致函國家市場監管總局及交通運輸部，呼籲繼續進行對滴滴優步合併案的反壟斷調查，並查處平台存在的其他壟斷行為。

內媒指出，一份名為「出租汽車產業聯盟致國家市場監管總局關於繼續對滴滴出行和優步中國合併案開展反壟斷調查的建議函」的文件在網絡上流傳，該聯盟指滴滴不僅在經營者集中時未依法向國務院反壟斷執法機構進行申報，而且從與優步中國合併至今4年來看，滴滴出行涉嫌觸及《反壟斷法》中所規定的壟斷行為。

報道指，相關評論指滴滴出行主要涉嫌行業壟斷的行為表現在通過從事非法營運進行不公平競爭、搶佔市場份額。最近兩年，隨着各地主管部門加強對非法網約車的打擊力度，大部分網約車平台在合規化進程方面取得一定進展，唯有滴滴出行違反網約車管理相關法規，在多個城市繼續向沒有資質的車輛和人員派發訂單。

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