商品大王羅傑斯：看好中國資本市場發展　將持有更多中國股票

外媒引述「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)指出，中國資本市場正式建立迄今已滿30年，在歷經不斷改革創新，發展壯大，如今中國已成為全球最重要的金融市場之一。展望中國下一個30年的發展前景和方向，他表示非常樂觀，並稱將會持有更多的中國股票。

羅傑斯接受內媒訪問指出，首次到中國是在1984年，那時中國並沒有交易所，直到幾年後，上海有了交易所，而他是第一個去那裏看的外國人。他首次去上交所時，見到櫃枱人員都是用算盤結帳，之後再過上交所兩至三次，每次都變化很大，如多了很多人，且改用計數機結算，到現在人們已不必去證券交易所了，因為一切交易都發生在電腦上，而原本只是小小一棟建築物的上交所，如今已經發展成為世界上排名前三大的證券交易所了。

他認為，某種程度上，開放是中國或者說中國資本市場這30年來最大的成就。A股市場發展愈來愈開放，有愈來愈多多中國的投資者，中國經濟愈來愈好，公司也愈來愈強，他對中國經濟和股市的未來感到非常樂觀，會持有更多的中國股票。他最近買進了一些中國的白酒股票，並認為旅遊業、航空公司都有機會。另也在關注農業，因內地正在努力發展農業。

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