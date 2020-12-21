穆迪：中國經濟和政策存風險　金融機構展望負面

國際評級機構——穆迪表示，雖然預計中國經濟將會逐漸復甦，明年GDP增長7%，但2021年中國金融機構仍然面臨一定的經濟和政策風險，包括經濟復甦尚未企穩、紓困政策逐步退出以及金融服務業數碼化程度迅猛發展等，對於明年中國金融機構的展望為負面，當中銀行、不良資產管理公司、租賃公司的展望均為負面，證券公司和保險公司的展望則為穩定。

該機構指出，中資銀行仍將面臨新增不良貸款的風險，同時其信貸成本維持在較高水平，進而會削弱銀行的盈利能力和資本內生能力。

此外，不良資產管理公司剝離不良資產的難度會更大，因此將面臨更高的資產風險。另全球航空業持續低迷，導致租賃公司的境外飛機租賃業務依然承受壓力。

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