英媒：跨國銀行增加新加坡招聘　規避香港風險

外媒報道，由於外界對中國在港施以國家安全法的擔憂，刺激關鍵職位的轉移至其他市場，全球金融集團正在加大在新加坡的招聘，而規避香港風險。

英國《金融時報》報道，12月對LinkedIn數據進行的一項調查發現，瑞銀和摩根大通在新加坡提供的工作崗位數量是香港的8倍，而瑞士信貸，高盛和花旗銀行的廣告招聘人數則是香港的2倍多。

報道引述一位投資銀行高管表示，一直在新加坡低調進行工作，以增加更多的工作崗位，而新加坡的投資公司傳統上人數較少，主因是有鑑於地緣政治局勢，分散風險是明智的做法。花旗則表示，這兩個城市是重要的區域樞紐，兩個辦事處都經營着多種業務，並且繼續在關鍵地區僱用以在兩個市場中為客戶提供支持。

專門研究金融及技術招聘的Hudon and Michael Page表示，今年其業務中，15至20%比例正協助金融集團將角色從香港轉移到新加坡，又指今年從香港在新加坡安置了相當多的私人銀行家，並且擔當了許多安全和合規角色。

不過，亦有分析指，投資銀行可能將員工散安置的原因很多，如數碼銀行興起、旅行限制等，畢竟銀行不太可能完全退出香港這座城市。

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