證監會網上平台WINGS新增電子發牌服務

香港證監會今天(21日)公布，向監管機構提交資料的專用網上平台WINGS新增了多項電子發牌功能，這些功能是該會計劃於2021年將發牌程序全面數碼化的重要基石。

證監會指出，邁向全面數碼化將會支援證監會的後端處理及數據分析，從而提供全方位的科技效益，亦將會有助該會更精準地評估申請人及持牌人的適當人選資格，以及令整個發牌程序更具效率和效益。

新網上功能除了包括附設有助減少錯誤的自動填寫功能、自動跳題功能及預設驗證規則的網上牌照表格外，亦將會支援電子簽署。升級後的管理功能容許持牌人及其專業顧問公司各自持有專屬的帳戶，令它們在處理牌照事宜及管理所提交的資料時，更具彈性。

證監會計劃大約在2021年中，將所有發牌相關程序轉移至WINGS。為了讓業界參與者熟習新的功能，證監會鼓勵各商號在試行期間啟動其WINGS帳戶。

證監會行政總裁歐達禮表示，新的網上發牌平台標誌着該會在優化把關職能方面的一個重大里程碑，緊貼科技的急速發展。新平台不但為業界提供更多便利，亦同時讓證監會能夠更有效地將其前置式及風險為本的監管方針融入其發牌工作之中。

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